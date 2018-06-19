Маккартни об итоге матча Англия — Тунис: спасибо за подарок на день рождения

Британский музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни в своём Instagram поблагодарил сборную Англии за победу в матче против сборной Туниса, который прошёл накануне в Волгограде.

«Англия, спасибо за подарок на день рождения! Мне очень понравилось!» — написал музыкант.

18 июня Маккартни исполнилось 76 лет.

Ранее сообщалось, что в очередной день группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России, сборная Англии одержала победу над сборной Туниса со счётом 2:1.