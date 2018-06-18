В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Бельгии одержала уверенную победу над национальной командой Панамы — 3:0.

В составе сборной Бельгии голами отметились Дрис Мертенс (47-я минута) и Ромелу Лукаку (69-я и 75-я).

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бельгия — Панама

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.