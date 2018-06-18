Купер ответил на вопрос, готов ли он прибегнуть к атакующей схеме в матче с Россией

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер ответил на вопрос, готов ли он отказаться от осторожной игры в защите ради победы в матче чемпионата мира по футболу 2018 года с командой России.

«Непростой вопрос. Может, я повторюсь, но это необходимо. Чем серьёзнее соперник, тем вы должны быть внимательнее. Речь не только о защите, но и об идентичности, химии. Может быть, жизнь заставит нас атаковать завтра», — сказал Купер на пресс-конференции.

По его мнению, Египет не смог переиграть Уругвай не из-за отсутствия ударов.

«Везение порой решает многое, нравится ли мне, как играет моя команда, или нет. Я тоже не избавлен от ошибок, но у меня есть главное — игроки, которым я доверяю и на которых надеюсь. 4-6-6, 4-0-8 — это лишь цифры. Многие защищаются, переходят в атаку, потом вновь обороняются — это вопрос конкретных эпизодов», — добавил Купер.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.

Ранее он высказал мнение о готовности лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха к матчу с Россией.