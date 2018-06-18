Российская команда впервые выиграла гонку «24 часа Ле-Мана»

Российская команда G-Drive Racing стала победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2.

Российский экипаж, в составе которого выступали Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола, на два круга опередил ближайшего преследователя в своём зачёте.

«У нас было много попыток, и наконец нам это удалось. На самом деле я ещё не осознал, что мы выиграли. Это круто!» — приводит слова Русинова ТАСС.

Руководителем проекта G-Drive Racing является Александр Крылов, который также занимает пост председателя совета директоров хоккейного клуба «Авангард» из Омска.

В общем зачёте победу праздновал экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми, а G-Drive Racing занял пятое место.

Ранее сообщалось, что экипаж команды «Тойота» в составе Алонсо, Буэми и Накаджими стал победителем престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана», который проходил во Франции.