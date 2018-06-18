Российская команда впервые выиграла гонку «24 часа Ле-Мана»

Короткая ссылка
Российская команда G-Drive Racing стала победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2.
Российская команда впервые выиграла гонку «24 часа Ле-Мана»
  • © официальный сайт G-Drive Racing

Российский экипаж, в составе которого выступали Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола, на два круга опередил ближайшего преследователя в своём зачёте.

«У нас было много попыток, и наконец нам это удалось. На самом деле я ещё не осознал, что мы выиграли. Это круто!» — приводит слова Русинова ТАСС.

Руководителем проекта G-Drive Racing является Александр Крылов, который также занимает пост председателя совета директоров хоккейного клуба «Авангард» из Омска.

В общем зачёте победу праздновал экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимы и Себастьена Буэми, а G-Drive Racing занял пятое место.

Ранее сообщалось, что экипаж команды «Тойота» в составе Алонсо, Буэми и Накаджими стал победителем престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана», который проходил во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить