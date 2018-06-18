Дзюба высказался о поддержке фанатов на матче открытия ЧМ-2018

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о поддержке болельщиков в матче открытия чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии.

«Могут, конечно, болеть и сильнее, но всё равно атмосфера была отличная. Мы очень довольны тем, как нас поддержали. Это была только первая игра. Уверен, что с каждым последующим матчем болельщики будут всё громче и громче. Вообще, всё было очень атмосферно: музыка, выход команд на поле, гимны. Это очень заряжало и давало эмоции», — приводит слова Дзюбы газета «Известия».

Ранее сообщалось, что матч открытия ЧМ-2018 посетили 78 011 человек.