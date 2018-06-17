Футболист сборной Перу: чувствуем в себе силы победить Францию

Форвард сборной Перу Хосе Герреро прокомментировал поражение от национальной команды Дании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы провели отлично матч, получили массу шансов, но не превратили их в голы. Осталось ещё две игры. Подготовимся к Франции. Чувствуем в себе силы победить ещё. Хотя знаем, что этот матч будет тяжёлым», — приводит слова Герреро Sport24.

Он отметил, что не может назвать итог матча с Данией справедливым.

«Мы все в расстройстве. Мы заслуживали победы. Нам нужно использовать наши шансы аккуратнее», — добавил футболист.

Матч Франция — Перу состоится 21 июня в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Перу в матче ЧМ-2018.