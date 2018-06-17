Игрок сборной Дании Квист получил серьёзную травму и завершил выступление на ЧМ

Полузащитник сборной Дании по футболу Уильям Квист получил серьёзную травму в матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2018 года с командой Перу и пропустит остаток турнира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера датской сборной Оге Хайреде.

По словам специалиста, у 3-летнего Квиста, на клубном уровне выступающего на родине за «Копенгаген», подозрение на перелом ребра.

Ранее сообщалось, что сборная Дании по футболу обыграла Перу в матче группового раунда ЧМ-2018.