В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Нигерии со счётом 2:0.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл нигерийский полузащитник Огенекаро Этебо, срезавший мяч в ворота своей команды. Хорватский хавбек Лука Модрич удвоил преимущество «шашечных», реализовав пенальти на 71-й минуте.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Хорватия — Нигерия

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.