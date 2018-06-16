Харейде: Шмейхель сыграл с Перу просто фантастически

Главный тренер сборной Дании по футболу Оге Харейде высказал мнение об игре голкипера Каспера Шмейхеля в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Перу.

«Да он просто акробат — очень быстрый, ноги как пружины. Я думаю, что он, может быть, один из лучших вратарей в мире. Сегодня он сыграл просто фантастически, особенно под таким давлением, как в первом тайме, когда перуанцы бросили на него всю команду», — приводит слова Харейде ТАСС.

Он отметил, что, помимо действий Шмейхеля, оборона команды также хорошо поработала в матче с перуанцами.

«Они нападали на нас, но у нас были возможности для контратак, мы ещё могли забить. Перуанская команда очень хорошая, мы видели, как они играли, хорошо комбинируют, они заслужили большего», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Юссуф Поульсен был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Перу — Дания.