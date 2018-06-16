Тренер сборной Перу: если бы мы сыграли вничью с Данией, это было бы справедливо

Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека прокомментировал поражение своих подопечных от Дании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Каждая из команд играла в свой футбол, у каждой свой стиль, и каждая его проявила. Если посмотреть с этой точки зрения, то сборная Перу сделала всё, чтобы выиграть, но, к сожалению, нам это не удалось. Дания очень эффективно играла, но своих игроков я не могу упрекнуть, потому что они выложились. Если бы мы сыграли вничью, это было бы справедливо», — приводит слова тренера ТАСС.

Он отметил, что не планирует изменять стиль игры своей команды.

«Нам надо консолидироваться с каждой игрой, улучшать результаты, я не думаю, что надо отказаться от стиля игры, от стратегии, которую мы используем так давно. Мы сегодня проиграли, но у нас три игры в группе», — добавил Гарека.

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Перу в матче ЧМ-2018.