В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Дании одержала победу над национальной командой Перу со счётом 1:0.

В концовке первого тайма Кристиан Куэва не смог переиграть Каспера Шмейхеля с пенальти, который был назначен с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Юссуф Поульсен отличился после передачи Кристиана Эриксена.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Перу — Дания

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.