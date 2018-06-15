Колосков прокомментировал критику Марадоны по поводу ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН прокомментировал критику Марадоны по поводу проведения чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Колосков прокомментировал критику Марадоны по поводу ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике
  • Вячеслав Колосков
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«К Марадоне стоит прислушиваться как к выдающемуся в прошлом футболисту — не более того. Сам по себе он человек критичный, но в данной ситуации не прав», — заявил Колосков.

По его словам, было всего две заявки на проведение ЧМ-2026, и в Марокко, безусловно, не смогли бы организовать турнир для 48 команд.

Колосков выразил уверенность, что в данном случае ФИФА приняла взвешенное решение.

Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года.

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