Колосков прокомментировал критику Марадоны по поводу ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике
- Вячеслав Колосков
- © Dmitry Golubovich/Global Look Press
«К Марадоне стоит прислушиваться как к выдающемуся в прошлом футболисту — не более того. Сам по себе он человек критичный, но в данной ситуации не прав», — заявил Колосков.
По его словам, было всего две заявки на проведение ЧМ-2026, и в Марокко, безусловно, не смогли бы организовать турнир для 48 команд.
Колосков выразил уверенность, что в данном случае ФИФА приняла взвешенное решение.
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