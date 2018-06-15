В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии со счётом 3:3.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Португалия — Испания

В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на четвёртой минуте, поразил ворота ударом с левой ноги на 44-й и удачно исполнил штрафной удар на 88-й.

У испанцев дважды отличился Диего Коста на 24-й и 55-й минутах, ещё один гол на счету Начо, который забил ударом из-за штрафной площади.

RT вёл текстовую трансляцию матча.