Роналду стал первым автором хет-трика на ЧМ-2018

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым автором хет-трика на чемпионате мира 2018 года по футболу.

В матче первого тура ЧМ-2018 с Испанией Роналду реализовал пенальти на четвёртой минуте, поразил ворота ударом с левой ноги на 44-й и забил со штрафного на 88-й.

Счёт встречи стал 3:3.

RT ведёт текстовую трансляцию матча.