В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Египта со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте встречи. После подачи со штрафного в исполнении Карлоса Санчеса головой мяч в ворота египтян переправил Хосе Хименес.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Египет — Уругвай

Следующим соперником Египта станет команда России. Матч состоится 19 июня. Уругвай сыграет с Саудовской Аравией 20 июня.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.