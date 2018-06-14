Министр иностранных дел Бельгии посетит матч ЧМ-2018 в Москве

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс посетит матч группового раунда чемпионата мира по футболу с участием своих соотечественников и сборной Туниса, который состоится 23 июня в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийский МИД.

О своём намерении посетить один из поединков ЧМ-2018 Рейндерс заявлял и ранее, однако точной даты визита в Россию не называл.

Ранее Рейндерс назвал бессмысленным бойкот ЧМ-2018 в России.