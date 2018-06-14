Власти Великобритании не позволили более 1200 болельщикам отправиться в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Власти Великобритании не позволили более 1200 болельщикам отправиться в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что речь идёт о фанатах, которые были замечены в хулиганских действиях. Накануне Министерство внутренних дел подписало указ о запрете на выезд на заграничные футбольные матчи для 1312 человек. 1254 из них были вынуждены сдать заграничные паспорта.

Нарушение запрета является уголовным преступлением.

Ожидается, что в Россию на мундиаль приедут около 10 тыс. английских болельщиков.

Ранее британские СМИ рассказали о плюсах поездки на ЧМ-2018 по футболу.