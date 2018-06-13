В Минкомсвязи рассказали о самом юном обладателе паспорта болельщика ЧМ-2018

Заместитель директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Анна Ахмадиева рассказала о самом юном обладателе паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Ахмадиева, в ведомство поступает очень много заявок. Люди хотят посетить игры турнира целыми семьями.

«Самому маленькому болельщику, для которого заказали паспорт болельщика, всего месяц. Это девочка», — заявила она.

По её словам, на Кубок конфедераций в 2017 году также выдавали такие документы, и самому маленькому ребёнку, получившему Fan ID, было три месяца.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для зрителей ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Для проезда потребуются билет и паспорт болельщика.