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Росгидромет назвал города с лучшей и худшей погодой для матчей ЧМ-2018
Метеорологи назвали города с лучшей и худшей погодой для матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.
«Чемпионат длится месяц, дать прогноз на каждую игру сейчас невозможно», — пояснил глава Росгидромета Максим Яковенко.
По его словам, детальный прогноз даётся за пять дней, а штормовое предупреждение объявляется за два-три дня, и информацию уточняют каждые три часа.
«Мы изучили рекомендации спортивных врачей и составили рейтинг городов с точки зрения благоприятной для футболистов погоды. В идеале это +17...+20 °C, влажность не более 45%», — рассказал он.
Как отметил Яковенко, по прогнозу на первые дни турнира лучше всего будет тем, кто играет в Калининграде. Второе место занимает Санкт-Петербург.
Сборная России проведёт свой первый матч в Москве, это третий город в списке.
Далее следуют Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара и Саранск.
Замыкают рейтинг Ростов-на-Дону, Волгоград и Сочи.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.