Патриарх Кирилл — о сборной России и ЧМ-2018: остаётся только надеяться и молиться, чтобы всё было правильно и достойно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года и выступления на нём сборной России.

«Надеюсь, что это большое мероприятие пройдёт с успехом и положительно отзовётся на настроении наших людей. Конечно, во многом это будет зависеть ещё от игры нашей футбольной команды, здесь остаётся только надеяться. Но и молиться, с тем чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», — приводит слова патриарха РИА Новости.

Соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Турнир пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что кот Ахилл предсказал сборной России победу над Саудовской Аравией в матче открытия ЧМ-2018.