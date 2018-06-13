Футболисты сборной Саудовской Аравии прервали тренировку из-за визита высокопоставленного гостя

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки ибн Абдель Мухсин аль-Шейх встретился с футболистами национальной футбольной команды страны во время открытой тренировки накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает корреспондент RT с места событий, футболисты прервали тренировочное занятие для встречи с функционером.

Отмечается, что все игроки собрались вокруг аль-Шейха, вышедшего в центр поля.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии посетит церемонию открытия ЧМ-2018.