Зюганов дал прогноз на матч сборных России и Саудовской Аравии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с kp.ru дал прогноз на матч сборных России и Саудовской Аравии, который откроет чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Я сделал ставку на первый матч, считаю, что наши выиграют 2:1. Но на чемпионате мира слабых команд не бывает, надо будет играть с настроением, с полной отдачей», — заявил он.

По его словам, всемирный футбольный форум — это праздник большого спортивного искусства, событие, за которым будет следить каждый второй гражданин на планете.

Организаторам турнира Зюганов пожелал провести его достойно, ярко и убедительно.

«Конечно, к нашим футболистам замечаний немало. Но сейчас наступает тот момент, когда любое позитивное слово, любая поддержка, любое поощрение или внимание к нашим игрокам будет играть важную роль», — отметил он.

Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018.