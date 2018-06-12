Евгения Медведева оценила важность проведения ЧМ-2018 по футболу в России

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила важность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Чемпионат мира по футболу — грандиозного масштаба событие, это глупо отрицать. Для меня важно, чтобы в нашей стране проходило крупное соревнование, чтобы приезжали сильнейшие спортсмены и команды из всех стран. Думаю, что для нашей страны это много значит», — сказала Медведева.

Она также подчеркнула, что ЧМ в России станет отличной мотивацией для занятий спортом у молодого поколения.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поиграл в футбол с двукратным серебряным призёром Игр Евгенией Медведевой.