Футболист сборной Австралии Рисдон отложил медовый месяц из-за ЧМ в России

Футболист сборной Австралии Джошуа Рисдон заявил, что был вынужден перенести свой медовый месяц из-за чемпионата мира 2018 года в России.

Рисдон отпраздновал свадьбу в начале июня, после чего отправился в расположение сборной Австралии для подготовки к ЧМ-2018.

«Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждёт. Пришлось отложить медовый месяц, но если есть что-то важнее его, то это чемпионат мира», — приводит слова Рисдона РИА Новости.

Он также сказал, как жена отнеслась к такому решению супруга.

«Жена поддержала меня. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к чемпионату мира. Уже после турнира проведём вместе с моей любимой пару недель», — заявил Ридсон.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Австралии сыграет с командами Франции, Дании и Перу.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» Криштиану Роналду женится на испанской модели Джорджине Родригес после чемпионата мира 2018 года в России.