Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пока не намерен становиться главным тренером сборной Франции по футболу.

«Самое главное — поддержать сборную Франции на чемпионате мира. Я пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить национальную команду. Пока я взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя», — цитирует Зидана L'Equipe со ссылкой на TF1.

Он отметил, что будет переживать за национальную команду Франции, и изъявил желание, чтобы она во второй раз в истории стала чемпионом мира.

На ЧМ-2018 в России сборная Франции сыграет в группе С с командами Австралии, Перу и Дании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение о решении французского специалиста Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера мадридского «Реала».