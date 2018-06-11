СМИ: Роналду отклонил новый предложенный «Реалом» контракт

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отказался подписывать с клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство королевского клуба предложило португальскому футболисту соглашение с зарплатой €25 млн в год и различными бонусами. Роналду же хочет получать €30 млн без учёта надбавок.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» перешёл в «Реал» в 2009 году. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов платить Роналду до €32,5 млн в год.