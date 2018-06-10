СМИ: «Реал» готов платить Роналду до €32,5 млн в год

Руководство мадридского «Реала» продолжает попытки сохранить в команде нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Cadena Cope, португальцу предложили повышение зарплаты до €25 млн в год.

Ещё €7,5 млн Роналду сможет заработать за счёт бонусов за победу в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, а также за выигрыш «Золотого мяча» и приза лучшему игроку мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что оклады Лионеля Месси и Неймара превышают €32,5 млн, которые Роналду может заработать за сезон.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Роналду за €200 млн.