В Nike прокомментировали скандал с экипировкой для сборной Ирана по футболу

Американский производитель спортивной экипировки Nike не предоставляет свою продукцию сборной Ирана по футболу из-за санкций, существующих уже несколько лет.

Об этом RT заявил представитель компании Nike.

«Санкции США утверждают, что Nike, как американская компания, не может поставлять бутсы сборной Ирана по футболу. Санкции, в условиях которых работает Nike, существуют несколько лет и закреплены законом», — сообщил представитель.

Ранее СМИ сообщали, что Nike отказалась предоставлять свою продукцию сборной Ирана из-за санкций, введённых президентом США Дональдом Трампом.