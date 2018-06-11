Сборная Туниса прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Игроки и тренерский штаб сборной Туниса по футболу прилетели в Москву для участия в чемпионате мира.
Об этом сообщает официальная страница мундиаля в Twitter.
Во время турнира национальная команда Туниса будет базироваться в подмосковном селе Селятино и тренироваться на стадионе «Строитель».
Сборная Туниса приземлилась в Москве🇹🇳🛬🇷🇺— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 11 июня 2018 г.
Желаем отличного #ЧМ2018!🙌 pic.twitter.com/ReTbpZXryd
На групповом этапе коллектив Набиля Маалула встретится с Англией, Бельгией и Панамой.
Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018 по футболу.