Сборная Туниса прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Игроки и тренерский штаб сборной Туниса по футболу прилетели в Москву для участия в чемпионате мира.

Об этом сообщает официальная страница мундиаля в Twitter.

Во время турнира национальная команда Туниса будет базироваться в подмосковном селе Селятино и тренироваться на стадионе «Строитель».

На групповом этапе коллектив Набиля Маалула встретится с Англией, Бельгией и Панамой.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии прилетела в Самару на ЧМ-2018 по футболу.