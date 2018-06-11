Около 25 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков ФИФА в Москве в день открытия

Около 25 тыс. человек посетили Фестиваль болельщиков ФИФА в Москве в день его открытия.

На мероприятии присутствовали чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков. Десайи продемонстрировал кубок чемпионата мира.

«Я горжусь, что наша страна принимает чемпионат мира по футболу. Его приближение очень хорошо чувствуется, и сегодняшнее мероприятие лишний раз показывает огромный интерес к чемпионату в России», — приводит слова Кержакова пресс-служба ФИФА.

Фестиваль болельщиков начнёт свою работу в 11 городах проведения ЧМ-2018 14 июня, когда на экранах покажут матч открытия Россия — Саудовская Аравия. Болельщики смогут бесплатно посетить все площадки в игровые дни ЧМ-2018.

Ранее официальная фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года была открыта в Москве на Воробьёвых горах.