Открытую тренировку сборной Португалии по футболу посетили около 500 болельщиков

Открытую тренировку сборной Португалии по футболу в Кратове посетили около 500 болельщиков.

Об этом сообщает ТАСС.

Занятие прошло на учебно-тренировочной базе «Сатурн». На трибуны пришли приглашённые гости, а также ученики детско-юношеских футбольных школ.

Отмечается, что в тренировке национальной команды Португалии приняли участие все игроки команды.

На групповом этапе португальская сборная встретится с Испанией, Марокко и Ираном.

Ранее сообщалось, что Колобков посетил тренировку сборной России по футболу.