Открытую тренировку сборной Португалии по футболу посетили около 500 болельщиков

Открытую тренировку сборной Португалии по футболу в Кратове посетили около 500 болельщиков.
Об этом сообщает ТАСС.
Занятие прошло на учебно-тренировочной базе «Сатурн». На трибуны пришли приглашённые гости, а также ученики детско-юношеских футбольных школ.
Отмечается, что в тренировке национальной команды Португалии приняли участие все игроки команды.
На групповом этапе португальская сборная встретится с Испанией, Марокко и Ираном.
Ранее сообщалось, что Колобков посетил тренировку сборной России по футболу.