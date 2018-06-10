Сборная Марокко прилетела в Воронеж на ЧМ-2018 по футболу

Игроки и тренерский штаб сборной Марокко прилетели в Воронеж для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Национальная команда Марокко единственная из участников мирового первенства будет базироваться в Воронеже. 13 июня состоится открытая тренировка африканского коллектива.

На групповом этапе мундиаля сборная Марокко встретится с Ираном, Португалией и Испанией.

Ранее сообщалось, что в номерах футболистов сборной Португалии на базе ЧМ разместили их детские и взрослые фотографии.