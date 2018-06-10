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Газзаев ответил на критику своего выступления перед Путиным

10 июня 2018, 00:43

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о критике в свой адрес за выступление перед президентом России Владимиром Путиным.

«У каждого своё мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказывал пожелание президенту. Хотел его поблагодарить за то, что он сделал для страны и спорта. За то, что мы получили чемпионат мира», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Он ещё раз подчеркнул, что не задавал вопросов президенту.

«Вопросы задавали граждане нашей страны. Он пять часов на них отвечал. Конечно, надо использовать наследие чемпионата мира с пользой. Президент очень чётко ответил на все вопросы. А как воспринимать — это право каждого», — добавил депутат.

Ранее Путин ответил на вопросы о спорте и безопасности на ЧМ.


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