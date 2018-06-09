В Волгограде открыли туристско-информационные центры в преддверии ЧМ-2018

На железнодорожном вокзале и в аэропорту Волгограда открыли туристско-информационные центры в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.

Сотрудники подскажут, что можно посмотреть в городе и как добраться до достопримечательностей, помогут определиться с экскурсиями, ответят на другие вопросы.

Также предоставляются карты и путеводители на разных языках. Кроме того, доступны буклеты с полезной информацией.

Туристские центры в Волгограде уже работают на улице Гагарина и в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

В Агентстве развития туризма и социокультурных проектов заявили, что ещё одна стойка для туристов появится 14 июня на центральной набережной, где будет проходить Фестиваль болельщиков ФИФА.

Туристам также готовы помочь в мобильных пунктах.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.