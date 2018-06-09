В Ростове-на-Дону пройдёт выставка, посвящённая истории футбола в регионе, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области.

На экспозиции покажут газетные сообщения и заметки начала ХХ века, фотографии из государственных архивов и частных коллекций.

Выставку разместят в фан-зоне на Театральной площади. Также она будет доступна в электронном виде на сайте регионального госархива.

Экспозиция приурочена к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая истории отечественного футбола.