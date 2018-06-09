Футболист сборной Колумбии Фабра не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы колена

Защитник сборной Колумбии по футболу Фрэнк Фабра не сыграет на чемпионате мира 2018 года из-за травмы колена.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба Колумбийской федерации футбола.

В ближайшее время руководство колумбийской сборной объявит имя игрока, который заменит в итоговой заявке травмированного Фабру.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Аргентины Мануэль Лансини получил тяжёлую травму на тренировке и пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года.