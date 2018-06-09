Жуков рассказал о достижении целей на посту президента ОКР

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал о достижении целей на этом посту.

«Нашей первостепенной задачей всегда являлось развитие в стране олимпийского движения, и за восемь лет действительно удалось многого достичь. Так, мы провели замечательную Олимпиаду в Сочи, которая останется в памяти всех болельщиков», — заявил Жуков в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал о трудностях, которые во время его руководства пришлось перенести российскому спорту.

«Разумеется, были и сложные моменты, связанные с допинговым скандалом, недопуском наших атлетов к Играм в Рио-де-Жанейро, временным отстранением ОКР. Однако со всеми этими проблемами комитет справился, несмотря на колоссальное давление не только на российский спорт, но и на Международный олимпийский комитет. К сожалению, политика по-прежнему оказывает слишком большое влияние на все сферы жизни, включая спорт», — заключил Жуков.

Ранее первый вице-спикер Госдумы, почётный президент ОКР Александр Жуков заявил, что надеется на встречу российской сборной с национальной командой Германии на чемпионате мира по футболу 2018 года.