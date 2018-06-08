Путин поприветствовал гостей и участников ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к гостям и участникам чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех, кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события — чемпионата мира. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями», — заявил Путин в видеообращении.

Он выразил надежду, что не только матчи турнира, но и знакомство с Россией оставят незабываемые впечатления у всех гостей турнира.

«Мы сделали всё, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира!» — заключил президент.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.