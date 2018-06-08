Концерты Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменены из-за ЧМ-2018 по футболу

Концерты российской рок-певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменены из-за запрета, связанного с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщила Земфира в Instagram.

«Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО «Планета Плюс» причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», — заявила Земфира.

Она отметила, что в течение трёх месяцев было проведено несколько встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов, в результате которых был подписаны соглашения, а фестиваль выведен на продажу. Однако 5 июня были получены запреты на проведение концертов.

Земфира должна была выступить на фестивали в Калининграде 29 июня и Нижнем Новгороде 5 июля.

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