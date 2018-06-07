Сборная Англии по футболу обыграла Коста-Рику в товарищеском матче

Сборная Англии по футболу нанесла поражение национальной команде Коста-Рики в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голы в составе победителей забили Маркус Рашфорд и Дэнни Уэлбек.
Обе команды пробились в финальную стадию мирового первенства. Англия на групповом этапе мундиаля встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом, Коста-Рика — с Бразилией, Швейцарией и Сербией.
Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост после почти 20 лет работы.