Сборная Англии по футболу обыграла Коста-Рику в товарищеском матче

Сборная Англии по футболу нанесла поражение национальной команде Коста-Рики в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голы в составе победителей забили Маркус Рашфорд и Дэнни Уэлбек.

Обе команды пробились в финальную стадию мирового первенства. Англия на групповом этапе мундиаля встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом, Коста-Рика — с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост после почти 20 лет работы.