Футболист сборной Бразилии Фред получил травму на тренировке

Полузащитник сборной Бразилии Фред получил травму на тренировке национальной команды.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что повреждение игроку нанёс его партнёр по команде Каземиро. Он сыграл против Фреда в подкате, и тот не смог продолжить занятие.
Ожидается, что 8 июня станет известен предварительный диагноз.
Сборная Бразилии на групповом этапе мирового первенства сыграет с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.
Ранее сообщалось, что Жирков покинул тренировку сборной России по футболу из-за ушиба.