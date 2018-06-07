Россиянка Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на пятом этапе Бриллиантовой лиги в норвежском Осло.

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Спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, показала свой лучший результат в сезоне — 4,71 метра. Победу одержала представительница США Сэнди Моррис (4,81), третьей стала шведка Ангелика Бенгтссон (4,61 метра). Ранее сообщалось, что российский прыгун в длину Меньков показал лучший результат сезона в Европе.