Российский прыгун в длину Меньков показал лучший результат сезона в Европе
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрея Крупорушникова.
Результат 8,31 м Меньков показал на соревнованиях Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике.
Лучший мировой результат нынешнего сезона принадлежит южноафриканскому легкоатлету Луво Маньенге — 8,58 м.
Ранее сообщалось, что Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии.