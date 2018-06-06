Российский прыгун в длину Меньков показал лучший результат сезона в Европе

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Российский легкоатлет Александр Меньков показал лучший результат сезона в Европе по прыжкам в длину.
Российский прыгун в длину Меньков показал лучший результат сезона в Европе
  • © Li Jundong
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрея Крупорушникова.

Результат 8,31 м Меньков показал на соревнованиях Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике.

Лучший мировой результат нынешнего сезона принадлежит южноафриканскому легкоатлету Луво Маньенге — 8,58 м.

Ранее сообщалось, что Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии.

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