Российский прыгун в длину Меньков показал лучший результат сезона в Европе

Российский легкоатлет Александр Меньков показал лучший результат сезона в Европе по прыжкам в длину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрея Крупорушникова.

Результат 8,31 м Меньков показал на соревнованиях Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике.

Лучший мировой результат нынешнего сезона принадлежит южноафриканскому легкоатлету Луво Маньенге — 8,58 м.

Ранее сообщалось, что Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии.