Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии
Россиянин Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в финском Турку.
- Сергей Шубенков
- © Антон Денисов / РИА Новости
Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 13,18 секунды.
Вторым финишировал представитель Венгрии Балаж Байи (13,53), а тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,60 секунды).
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае.
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