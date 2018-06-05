Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии

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Россиянин Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в финском Турку.
Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии
  • Сергей Шубенков
  • © Антон Денисов / РИА Новости

Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 13,18 секунды.

Вторым финишировал представитель Венгрии Балаж Байи (13,53), а тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,60 секунды).

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае.

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