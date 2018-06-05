Шубенков стал победителем этапа серии Мирового вызова в Финляндии

Россиянин Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в финском Турку.

Сергей Шубенков

© Антон Денисов / РИА Новости

Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 13,18 секунды. Вторым финишировал представитель Венгрии Балаж Байи (13,53), а тройку призёров замкнул француз Паскаль Мартино-Лагард (13,60 секунды). Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае.