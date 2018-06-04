Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в мае

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам мая.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

В прошлом месяце Ласицкене одержала победу на этапах Бриллиантовой лиги в Шанхае и Риме.

Конкурентками россиянки являются израильская бегунья Лона Чемтаи, хорватская метательница диска Сандра Перкович, белорусская бегунья Алина Талай и представительница Бельгии Нафиссату Тиам, специализирующаяся на многоборье.

Голосование состоится в Twitter и продлится до 8 июня.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла этап серии Мирового вызова в Хенгело с лучшим результатом сезона в мире.