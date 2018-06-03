Ласицкене выиграла этап серии Мирового вызова в Хенгело с лучшим результатом сезона в мире
Россиянка Мария Ласицкене одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Мирового вызова в нидерландском Хенгело.
Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,03 метра, установив новый лучший результат сезона в мире.
Для 25-летней Ласицкене турнир в Хенгело стал 41-м подряд, на котором она одержала победу.
Ранее Ласицкене прокомментировала свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
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