Ласицкене выиграла этап серии Мирового вызова в Хенгело с лучшим результатом сезона в мире

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Россиянка Мария Ласицкене одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Мирового вызова в нидерландском Хенгело.

Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 2,03 метра, установив новый лучший результат сезона в мире.

Для 25-летней Ласицкене турнир в Хенгело стал 41-м подряд, на котором она одержала победу.

Ранее Ласицкене прокомментировала свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

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