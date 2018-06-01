Ласицкене: когда-нибудь кто-то сможет победить меня, поэтому мне нельзя расслабляться
- Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене
- globallookpress.com
«Я рада, что смогла побить рекорд сезона. На сегодняшнем соревновании я получила всё, что хотела эмоционально. У меня была неудачная попытка на высоте 1,91 метра, затем я рассердилась на саму себя. Я уверена, что когда-нибудь кто-то сможет победить меня, поэтому мне нельзя расслабляться», — приводит слова Ласицкене пресс-служба турнира.
Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Риме, одержав победу в 40-м турнире подряд.