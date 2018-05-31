Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Риме, одержав победу в 40-м турнире подряд
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.
- © Global Look Press
Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, преодолела планку на высоте 1,97 м.
Для 25-летней Ласицкене турнир в Италии стал 40-м подряд, на котором она заняла первое место.
Ранее сообщалось, что Ласицкене заявила о готовности выступить на ЧЕ по лёгкой атлетике в нейтральном статусе.
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