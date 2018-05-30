Ласицкене заявила о готовности выступить на ЧЕ по лёгкой атлетике в нейтральном статусе

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Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила о своей готовности принять участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который пройдёт в Берлине, под нейтральным флагом.

«На протяжении двух лет вопрос участия в международных стартах очень сложен для любого россиянина. Я и сейчас выступаю в статусе нейтрального спортсмена. Если не будет принято положительного решения по поводу нас, придётся выступать в нейтральном статусе и в Берлине», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что для спортсменов морально тяжело готовиться и выступать на международных стартах в качестве нейтральных атлетов.

«И я готова показать, что нахожусь в отличной форме и хочу защищать свои титулы. Тем более что чемпионкой Европы я ещё не была, поэтому всё будет в моих руках. Будем работать и постепенно выходить на пик формы к Берлину», — добавила россиянка.

Чемпионат Европы пройдёт в столице Германии с 7 по 12 августа.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.

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