Кобзон прокомментировал запрет на выступление Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон отреагировал на запрет Юлии Чичериной выступать на Фестивале болельщиков во время чемпионата мира по футболу.

ФИФА запретила выступать Чичериной из-за военной тематики в её творчестве, а менеджер певицы Олег Гененфельд связал отмену выступления с её позицией по конфликту на юго-востоке Украины.

«Не хочу даже комментировать мракобесие новой украинской власти, потому что Донбасс всегда был непокорённый и никогда не встанет на колени ни перед кем. Можно только сожалеть, что не прекращается стрельба. Их питают США, они выполняют свой заказ. Настоящие украинцы ждут логического завершения этого конфликта», — отреагировал на эту ситуацию Кобзон.

Ранее ФИФА прокомментировала запрет на выступление Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018.